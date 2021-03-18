Samsung представляет Galaxy A52 и A72

Samsung Electronics представляет смартфоны Galaxy A52 и A72 с камерой высокого разрешения, экранами с плавной прокруткой, защитой от воды и долговечным аккумулятором.

Новинки имеют минималистичный дизайн в пастельных цветах с эффектом матовой дымки на задней панели.

Камера – это четыре модуля и основной объектив на 64 МП. Лучший кадр из 4К-видео можно превратить в изображение с разрешением 8 МП. ИИ автоматически оптимизирует настройки для 30 типов изображений и фонов, включая еду, пейзажи и домашних животных, а оптическая стабилизация гарантирует, что изображения и видео в быстром движении будут четкими. Даже ночью – благодаря многокадровой обработке.

С частотой дисплея в 90 Гц прокрутка стала еще более плавной, а на экране Super AMOLED смотреть контент можно даже на улице с повышенной до 800 нит яркостью дисплея. А цветовая температура автоматически регулируется для комфортного просмотра.

Galaxy A52 и A72 могут похвастать водо- и пыленепроницаемостью по стандарту IP67, а заряда емких аккумуляторов хватает на два дня, ведь у А52 – 4500 мАч, а у А72 – 5000 мАч.

Стереодинамики с Dolby Atmos повышают глубину и детализацию звука. Поддерживается расширение памяти до 1 ТБ. Обновленный интерфейс One UI 3 повысил скорость и избавился от лишних деталей.

Galaxy A52 и A72 будут поддерживать обновления ПО для трех поколений и регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет!

Новинки в полной мере обеспечивают стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую "облачную" синхронизацию и безопасное резервное копирование данных.

Официальные продажи Galaxy A52 и А72 в Казахстане стартуют, как и по всему миру, 18 марта.