Курс доллара снова растет

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 419,29 тенге, поднявшись еще на 0,80 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также вырос.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,7-420,1 тенге, евро – 501-503 тенге, рос. рубль - 5,67-5,73 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 18 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,50%, составив $64,31 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на 0,54% — до $67,63 за баррель.