Автобус с чиновниками взорвали в Афганистане

В Афганистане произошел взрыв бомбы, заложенной у обочины дороги, передает zakon.kz.

Как пишет Reuters, со ссылкой на официальные источники, в Кабуле придорожная бомба подорвала автобус, в котором находились госслужащие. В результате три человека погибли, 11 получили ранения.

Отмечается, что взрыв прогремел в день, когда афганское правительство, "Талибан", представители США и России собрались в Москве, чтобы добиться сократить уровень насилия и продвинуть вперед афганский мирный процесс.

Представитель полиции Кабула подтвердил инцидент, но не сообщил подробностей.

Сообщается, что взрыв прогремел в автобусе, арендованный министерством информации и технологий Афганистана для перевозки сотрудников. Об этом сообщил советник министерства Абдул Самад Хамид Пойя. Имена жертв еще неизвестны.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.