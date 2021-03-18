Конкурент Alibaba стал крупнейшим онлайн-ритейлером в Китае

Китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo обогнал своего конкурента Alibab по числу ежегодных активных пользователей. Цифра превысила 788 млн по итогам 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на Wall Street Journal.

Выручка компании выросла на 146% год к году, до 4 млрд долларов.

Несмотря на обгон главного конкурента, основатель Pinduoduo Колин Хуан решил уйти в отставку. В письме акционерам он сообщил, что планирует тратить больше времени на личные интересы в естественных науках. По информации издания, он ведет переговоры с китайскими университетами о запуске биотехнологических лабораторий.

В начале глава финтех-"дочки" Alibaba - Ant Group - Саймон Ху также подал в отставку по личным причинам.

Ранее стало известно, что китайские магазины приложений удалили принадлежащий Alibaba браузер UC через день после того, как председатель КНР Си Цзиньпин потребовал усилить надзор за IT-гигантами. Пекин уже добился отмены IPO Ant Group, также принадлежащей миллиардеру, пишет издание Forbes.

Днем ранее UC Browser подвергся критике в программе о правах потребителей на китайском государственном телеканале CCTV за то, что в нем была размещена медицинская реклама, вводящая в заблуждение. В телепрограмме утверждалось, что браузер позволял частным клиникам использовать некорректные названия и опережать в поиске по ключевым словам более известные больницы, привлекая пациентов на свои веб-сайты.

Срезу после телепередачи представитель UC Browser сообщил CNBC, что "незаконное содержание рекламы", о котором шла речь в программе, было немедленно удалено.

Удаление UC Browser произошло после того, как накануне председатель Китая Си Цзиньпин пообещал преследовать так называемые платформенные компании, которые, по мнению Пекина, накопили огромный объем данных и получили слишком большую рыночную власть.

Некоторые платформенные компании развиваются нестандартным образом, и это сопряжено с риском. Необходимо ускорить совершенствование законов, регулирующих платформенную экономику, чтобы своевременно заполнить пробелы и лазейки, - привел телеканал CCTV выдержку из протокола встречи.

После того как в октябре 2020 года Джек Ма публично раскритиковал власти и госбанки за "менталитет ломбарда" и противодействие инновациям, его компании столкнулись с давлением со стороны регуляторов.

В ноябре 2020 года китайские власти в последний момент отменили IPO финансовой компании миллиардера Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире и привлечь 34,4 млрд долларов.

24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba, а сам Джек Ма пропал из поля зрения публики на два месяца.