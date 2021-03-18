57 высоток на 13 гектарах. Алматинцы возмущены точечной застройкой

В соцсетях активно обсуждают намерение построить сразу 57 многоэтажек на относительно небольшой площади, передает zakon.kz.

Речь идет о территории бывшего "Плодоконсервного комбината".

Как сообщается в группе "Спасем Алматы", на месте бывшего "Плодоконсервного комбината" начато строительство жилого комплекса, состоящего из 57-ми 17-ти этажных домов.

Вид застройки по своей структуре является уплотняющей и массовой. 57 новых высоток втиснут в ничтожные 13 га. Давая разрешение на подобные застройки, чиновники, к сожалению, не задумываются, что в дальнейшем уплотняющая застройка негативно скажется на экологической и транспортной инфраструктуре района/города. Плотно построенные высотные дома станут препятствием на пути воздушных потоков идущих с гор, а также возникнут сложности в ГО и ЧС, не будет возможности для спасения жителей в случае разрушительного землетрясения, - пишут экоактивисты.

Они предлагают на части этой территории построить парк. При этом они отметили, что в 2008 году по ПДП Генплана на месте бывшего комбината планировалось построить только 17 домов с широкими зелеными зонами. Однако в 2016-2017 годах в ПДП районов города были внесены изменения в пользу уплотняющей точечной застройки.

В Управлении городского планирования и урбанистики Алматы сообщили, что, согласно Генеральному плану развития Алматы и Проекту детальной планировки района на данном земельном участке (ул. Жандосова, 94, ул. 20-линия - так называемый р-н "Плодоконсервного комбината") предусмотрено строительство многоэтажных жилых домов с административными зданиями и объектами обслуживания населения.

Проектная документация перед началом строительства проходит обязательную государственную экспертизу на соответствие строительным нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан. По информации застройщика, около половины площадей будет отведено под объекты социальной инфраструктуры: в т.ч. детский сад на 600 мест, образовательные, спортивные и развлекательные комплексы, - отметили в ведомстве.