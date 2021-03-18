Вышел трехтомник о деятельности Токаева за пандемийный год

В свет вышел сборник о деятельности Касым-Жомарта Токаева за 2020 год, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали на странице в Facebook.

По его словам, глава государства в период борьбы с коронавирусной инфекцией особое внимание уделил охране здоровья населения, сохранению стабильности и темпов развития экономики, сфере образования.

Более 4,5 миллиона человек получили финансовую помощь в размере 42500 тенге. Более 1 миллиона граждан получили продуктово-бытовые наборы. Около 2 миллионов человек получили отсрочку по выплате кредита. Снижена налоговая нагрузка более 700 тысяч компаний и предпринимателей. В условиях пандемии Токаев посетил Жамбылскую, Акмолинскую, Туркестанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую области, чтобы лично ознакомиться со сложившейся на местах ситуацией, провести встречи с общественностью и ознакомиться с ходом социально-экономического развития регионов, - отметил Уали.

Он уточнил, что по сложившейся традиции пресс-служба Президента в этом году публикует сборник выступлений Касым-Жомарта Кемелевича.

Книга, состоящая из трех томов, включает речи главы государства в ходе его рабочих поездок в регионы, на различных мероприятиях, обращения и заявления, интервью отечественным и зарубежным СМИ, статьи, опубликованные в различных изданиях, - говорится в сообщении.

В первый и второй тома вошли выступления Касым-Жомарта Токаева на мероприятиях, посвященных преодолению пандемии COVID-19 и восстановлению экономического роста, его программные речи, в которых обозначены задачи, направленные на повышение благосостояния населения, а также речи на международных мероприятиях.

В третий том включены статьи и интервью главы государства, опубликованные в отечественных и зарубежных СМИ. В этих материалах представлена позиция Казахстана в отношении международной ситуации, размышления по актуальным внутриполитическим вопросам.

В сборник также вошли фотографии мероприятий с участием главы государства. Публикуемые в книге материалы станут ценными и полезными документами для исследователей, сотрудников государственных органов, - заключил Уали.