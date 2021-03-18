Какая погода ожидает казахстанцев 19 марта 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 19 марта, сообщает zakon.kz.

Циклон с районов Черного моря будет оказывать влияние практически на все регионы республики, с ним ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и снега, порывистый ветер, гроза, на северо-западе – низовая метель. Лишь на юго-востоке и севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, - сообщили в ведомстве.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Карагандинской области днем местами – гололед, в Жамбылской области местами – туман.

В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, в Западно-Казахстанской области местами – гололед.

В Мангистауской, Акмолинской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.