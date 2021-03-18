Карагандинке ампутировали руку после укуса собаки

В Карагандинской области собака напала на хозяйку, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в Шетском районе Карагандинской области.

Собака проявила агрессию после того, как женщина пыталась посадить ее на ошейник. Животное внезапно вцепилось зубами в ее правую руку. Кусала собака женщину много раз. Рука превратилась в месиво, - говорится в сообщении patriotkaragandy.

Собаку отогнали члены семьи.

Врачи отмечают, что состояние пострадавшей сейчас стабильное.

14 марта в 17.41 в диспетчерскую службу станции Скорой помощи поступило сообщение от родственников пострадавшей от множественных укусов собаки. От ампутации в условиях районной больницы пострадавшая отказалась. Было принято решение транспортировать женщину в Караганду. В этот же день в больнице имени Макажанова женщине ампутировали руку. Сейчас состояние пациентки стабильное, - сообщили в управлении здравоохранения.

Кроме того, врачи говорят, что шансов сохранить руку не было.