Что пропагандирует миру Димаш Кудайберген

Директор Института прикладных этно-политических исследований, политолог Талгат Калиев в ходе заседания круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций» с участием министра информации и общественного согласия РК Аиды Балаевой рассказал, как уберечь казахскую культуру от поглощения мировой современной культурой в эпоху глобализации, передает zakon.kz.

Сегодня можно выделить ряд направлений, которые подчеркивают национальную идентичность. Однако, рост международных контактов, глобализация могут приводить к утрате национальных традиций, идентичностей. Это бросает вызов национальным сообществам, мир рискует стать космополитичным, однообразным.

Калиев отметил, что народам мира можно по-разному вести себя в этой ситуации - либо закрываться от мира, сопротивляться внешним потокам, или быть уверенными, использовать глобальные потоки для распространения своих ценностей в мир. Яркие примеры второй модели поведения - Венецианский карнавал, Китайский новый год и так далее. Это и привлечение туристов, и популяризация культуры.

Фанаты Димаша со всего мира перепевают его песни на казахском языке, а не на других, поскольку Димаш для них ассоциируется с казахской культурой. Перед молодыми государствами, к которым относится и Казахстан, стоит выбор, какую модель выбрать. В случае со второй моделью, активной, есть возможность укрепить и популяризировать нашу национальную культуру, ценности и традиции всему миру. - сказал Талгат Калиев.

В программе "Рухани жангыру" говорится об открытости сознания, пропагандируется проактивная, "наступательная" модель, чтобы показать культуру, устои, обычаи и ценности казахов всему миру. Но историкам. по мнению Калиева, надо глубже изучать традиции, предложить способы модернизации. Он предложил государству выделить гранты для исследований в этой области, чтобы систематизировать ценности, провести их ценностей, понять, как они возникали, чем обусловлены, насколько актуальны

Думаю, за годы Независимости трудов было очень много. Книги появились, есть большой 10-томник этнографии казахской. Но как популяризировать, как чтобы молодежь с интересом обратилась к этим изданиям. это мы сегодня и обсуждаем, - ответила министр Аида Балаева.