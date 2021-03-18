Аида Балаева высказалась о духовности в Казахстане

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе круглого стола «Духовное развитие и сохранение национальных традиций» рассказала, что включает в себя вопрос духовности, передает zakon.kz.

По словам министра, за 30 лет Независимости Казахстан прошел различные этапы духовной модернизации. Обновился духовный мир, национальное сознание и мировоззрение нашего народа, идет работа по духовной и культурной интеграции с мировой цивилизацией.

Основа воспитания поколения начинается с семейных ценностей. Как вы знаете, государственная семейно-демографическая политика - одна из ключевых сфер, которые стоят в компетенции министерства. Поэтому вопросы в этом направлении постоянно находятся в центре внимания. Для нас всегда важно мнение в рамках общественных обсуждений, а также экспертов. Важно уделить внимание вопросам развития института семьи, воспитания детей и образования, откуда и идут духовно-нравственные истоки. Она отметила, что в формировании мировоззрения современных детей есть фактор значительного влияния на них виртуального мира, который остается бесконтрольным. - сказала Аида Балаева.

Министерство реализует проекты «Умное поколение» о научных достижениях молодых ученых, а также «Ulttyq tarbie», который нацелен на воспитание конкурентоспособного, разносторонне развитого поколения молодежи.



