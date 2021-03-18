Значение праздника Наурыз объяснила министр

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе круглого стола "Духовное развитие и сохранение национальных традиций" высказалась о значении праздника Наурыз, передает zakon.kz.

Наурыз мейрамы является праздником единства и согласия для нашего сплоченного народа. В рамках 30-летия независимости нашей страны, Президент объявил этот год годом реформ. Думаю, что значение этого праздника будет возрастать. - прокомментировала министр.

В своей статье "Независимость дороже всего" Глава государства дал поручение, чтобы содержание празднования этого весеннего праздника было богатым. Аида Балаева сообщила, что для этого разработана новая концепция.

Планируется комплекс мероприятий, направленных на вовлечение общества в укрепление духовно-нравственных ценностей. Исполнительный орган уже взял это на вооружение, ведется работа, - сказала Балаева.