Сколько человек с двойным гражданством выявили на госслужбе в Казахстане

С момента поручения нам известно о двух фактах двойного гражданства на государственной службе, сообщил на брифинге директор департамента контроля в сфере государственной службы Ерлан Сапаров, передает корреспондент zakon.kz.

Проводится работа по выявлению госслужащих с двойным гражданством. Эта работа проводится с сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания поручения главой государства в послании. За этот период по сегодняшний день нам известно о двух фактах. Это руководитель управления физической культуры и спорта города Шымкента Почивалов Олег Владимирович. А также главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Акмолинской области Точетловской Ирины Анатольевны. Оба они уволены из государственной службы, — сообщил Сапаров, отвечая на вопрос СМИ.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2020 года в своем послании Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал увольнять с должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан