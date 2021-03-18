Институт контрактных служащих хотят внедрить в Казахстане

18 марта 2021, 19:13
Фото: tehnowar.ru

Как сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, в Казахстане хотят внедрить институт контрактных служащих, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Акцент при дальнейшем совершенствовании процедур отбора (на госслужбу) будет смещен на оценку профессиональных и личностных компетенций кандидатов, в том числе с привлечением независимых экспертов, - сообщил он на брифинге в СЦК.

По его словам, все этапы отбора будут автоматизированы, что также обеспечит объективность и прозрачность рекрутинговых процессов, а также позволит осуществлять проактивный поиск кандидатов.

Также планируется создание ассессмент-центра для оценки компетенций кандидатов на отдельные политические должности, - добавил Жазыкбаев.

Кроме того, как было отмечено, будет введен институт контрактных служащих - это позволит привлекать профессионалов со специальными знаниями на период реализации государственных инициатив и отраслевых проектов.


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