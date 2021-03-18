Сколько алматинских полицейских вакцинировались от COVID-19

10 марта стартовала вакцинация сотрудников полиции Алматы. За неделю эту процедуру прошли свыше двух тысяч страж порядка, передает zakon.kz.

В первую очередь – сотрудники строевых подразделений: патрульной полиции, участковые инспекторы и представители ювенальной полиции, которые круглосуточно несут службу и находятся на передовой. Далее вакцину получили сотрудники районных управлений полиции, также тесно контактирующие с населением. Цель – избежание рисков заражения и распространения коронавирусной инфекции среди личного состава. Составлен специальный график, сотрудники рассредоточены по разным поликлиникам города – это очень удобно и исключает образование очередей. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Абдуали Нашарбеков

По его словам, имеется достаточное количество вакцин для полицейских. До конца марта текущего года планируется стопроцентно вакцинировать весь личный состав ДП Алматы.

Только что получила вакцину. Перед этим меня обследовали профильные врачи, выявили отсутствие противопоказаний. В первую очередь, я это сделала в целях личной безопасности и безопасности жизни, здоровья моих близких. Бережного Бог бережет! Благодарность акимату за то, что в числе первых обеспечил полицейских бесплатной вакциной. начальник отделения ювенальной полиции ОМПС УП Бостандыкского района Толкын Саркытканова