Карантин продлевают в Туркестанской области

Опубликовано новое постановление о карантине в Туркестанской области от 18 марта, согласно которому в постановление от 5 февраля "О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области" внесены изменения и дополнения, передает zakon.kz.
Согласно документу, запрещено:
Ограничена деятельность:
Разрешена работа:
Из документа следует, что в IV четверти 2020-2021 учебного года разрешено с 1 апреля:
Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта, - говорится в документе.
Хотите быть в курсе важных новостей?