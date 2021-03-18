Карантин продлевают в Туркестанской области

Опубликовано новое постановление о карантине в Туркестанской области от 18 марта, согласно которому в постановление от 5 февраля "О продлении карантина и ограничительных мер на территории Туркестанской области" внесены изменения и дополнения, передает zakon.kz.

Согласно документу, запрещено:

проведение зрелищных мероприятий, форумов, конференций, выставок, за исключением спортивных мероприятий с участием зрителей (заполняемость до 20%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, шахматной рассадки зрителей, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

деятельность развлекательных учреждений (ночные клубы, караоке, батутов и другие), букмекерских контор;

проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением поминок (заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Ограничена деятельность:

торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей ограничить в будние и выходные дни с 09:00 до 21:00 (заполняемостью не более 30%, 4 кв. м на одного посетителя);

объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни с 09:00 до 18:00, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос;

объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние дни и выходные дни с 09:00 до 18:00;

детских дошкольных учреждений, без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц;

государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 30% офисных сотрудников остаются на дистанционной форме работы;

религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), разрешение проведения коллективного богослужения в религиозных объектах, намаз в мечетях (жұма намаз) с заполняемостью до 30%, из расчета не менее 4 кв. м на одного человека, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Разрешена работа:

передвижных цирков до 30% заполняемости, с рассадкой зрителей через два посадочных места по длине ряда (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, шахматной рассадки, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

бильярдных клубов (заполняемость до 30%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, заполняемость до 30%, но не более 50 человек, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

компьютерных клубов, исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте Ashyq, при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12:00 до 24:00. Допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше;

боулинг-клубов, исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в пилоте Ashyq, при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12:00 до 24:00;

банкетных залов, только для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек.

Из документа следует, что в IV четверти 2020-2021 учебного года разрешено с 1 апреля:

комбинированное обучение школьников всех классов (не более 25 учащихся классе, масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

(не более 25 учащихся классе, масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц); обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек (масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта, - говорится в документе.