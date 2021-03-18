Сбой произошел в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбой наблюдается в России.

По состоянию на 20:59 по времени Нур-Султана было зафиксировано 738 отчетов о сбоях в работе Telegram.

88% пользователей жаловались на невозможность подключения к сервису, 11% - на невозможность отправлять сообщения.

Отмечается, что о сбоях наиболее активно сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

Также о неполадках в работе мессенджера сообщают в Украине, Узбекистане.