Названы признаки нарушений работы мозга

Врачи рассказали о наиболее показательных тревожных "звоночках", которые свидетельствуют о сбоях в работе мозга, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

По их словам, "центральный процессор" посылает довольно простые сигналы. По ним можно распознать нарушения работы организма.

По мнению специалистов, первым признаком является затуманенное зрение в одном глазе.

Если у вас нечеткое зрение вместе с болезненными движениями глаз, возможно, вы страдаете от воспаления нерва в задней части глаза. Это может указывать на состояние, известное как неврит зрительного нерва, которое может быть симптомом демиелинизирующего заболевания, такого как рассеянный склероз. доктор медицины, невролог из Йельской медицины Шэрон Столл

Как отметил доктор, если возникает "громовая головная боль" – сильная головная боль, которая появляется внезапно, обычно в течение нескольких секунд, и может длиться несколько часов, – то человеку необходимо срочно обратиться в отделение неотложной помощи, где ему нужно будет сделать компьютерную томографию. Это, по мнению Столла, нужно для того, чтобы исключить кровотечение в мозг.

Также он объяснил, что частые ночные пробуждения с чувством усталости говорят о том, что вас может быть обструктивное апноэ во сне.

Это происходит, когда вы несколько раз просыпаетесь посреди ночи из-за недостатка кислорода в мозгу. Из-за частого ночного бодрствования тело не проходит через нормальные стадии быстрого сна, поэтому люди просыпаются, не чувствуя себя отдохнувшими. Столл

Он отметил, что большинство людей с апноэ - часто храпят. При таких симптомах нужно обратиться к врачу, так как без лечения это может привести к проблемам со здоровьем (высокое кровяное давление и инсульт).

Если к головной боли и жару (общим симптомам простуды или гриппа) прибавить ригидность шеи - это может быть признаком менингита, инфекции мембран, покрывающих головной и спинной мозг.

Специалисты Американской ассоциации инсульта считают, что внезапное чувство онемения в руке или ноге, или на одной стороне тела может быть признаком инсульта.