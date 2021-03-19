Президент РФ собрал полный стадион людей на концерт, несмотря на COVID-19

В Москве прошел концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы президента РФ, Владимир Путин выступил на праздничном мероприятии.

Концерт в рамках проведения Дней Крыма в Москве был организован в "Лужниках".

Согласно открытым источникам, московский стадион "Лужники" после реконструкции, завершившейся в 2017 году, вмещает 81 тыс. человек и является самым большим стадионом России. Он также является самым вместительным стадионом в Восточной Европе и входит в десятку по вместимости среди футбольных стадионов Европы. Общая площадь московского стадиона составляет 221 тыс. кв. м.

Согласно кадрам из видео, размещенного на сайте президента РФ, "Лужники" были заполнены полностью, а у некоторых гостей концерта отсутствовали маски, в том числе у Путина. И это во время, когда весь мир борется с коронавирусной инфекцией. Также, судя по видео, не соблюдались и меры социального дистанцирования.