ООН: погода не оказывает существенного влияния на передачу коронавируса

Научно не доказано, что коронавирус меньше распространяется в теплую погоду, поэтому люди должны и дальше соблюдать рекомендованные ограничения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявили эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая является структурой ООН. Информация опубликована на сайте ООН.

Согласно докладу организации, пока нет свидетельств того, что "прямое метеорологическое воздействие на вирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире".

Тот факт, что респираторные заболевания часто имеют сезонный характер, особенно в условиях умеренного климата, "подогревал ожидания, что COVID-19 будет в значительной степени сезонной болезнью", говорится в докладе.

Однако, как оказалось, в 2020 году динамика распространения болезни зависела в большей степени от мер, принимавшихся правительствами, нежели от метеорологических факторов. Эксперты пришли также к выводу, что к настоящему времени нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления принимаемых правительствами мер по борьбе с коронавирусом.

Мы видели в первый год пандемии, что волны инфекции усиливаются в теплые сезоны, и ничто не говорит о том, что это не может произойти вновь в нынешнем году, - заявил сопредседатель группы экспертов, работавших над докладом, Бен Зайтчик.