В США заявили, что собираются ответить на враждебные действия России

Соединенные Штаты будут предпринимать ответные действия в отношении России, если посчитают это оправданным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такую позицию изложила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы не собираемся сидеть смирно, терпеть и смотреть в другую сторону, когда российское правительство вмешивается в наши выборы, когда назначают награду за наших солдат <...>, когда они предпринимают враждебные действия против нашей страны. Президент [США Джо Байден] будет прямолинейным, он будет предпринимать действия, когда это оправданно, и не станет смягчать слова или отступать, когда такие слова должны прозвучать, - сказала Псаки.

Она также подчеркнула, что дипломатия работает, только когда она в функциональном состоянии.

Разница с тем, что было последние четыре года, состоит в том, что вы не отступаете, вы прямолинейны, вы выражаете свою озабоченность, когда есть причины, и вы ищете возможности для совместной работы, - резюмировала Псаки.