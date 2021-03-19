Казахстанский файтер нокаутировал французского "Солдата" на Brave CF

19 марта 2021, 08:29
Фото: sports.kz

Казахстанец Азат Максум (11-0) выступил на турнире по смешанным единоборствам Brave CF — 48 "Арабская ночь", который проходит в Бахрейне, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Максума был французский файтер Майкл Альжаруж (7-2-1) по прозвищу "Солдат". Бой был рассчитан на три раунда и закончился победой Максума нокаутом в третьем.

Таким образом, Азат Максум одержал двенадцатую победу в своей профессиональной карьере и по-прежнему не знает поражений.

Майкл Альжаруж в третий раз покинул клетку побежденным. Добавим, что Максум дрался совсем недавно — 24 февраля он выступил на турнире промоушна OCTAGON и победил сабмишном во втором раунде кыргызстанца Нурбека Болотбека (3-1).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?