Количество пациентов с тяжелой формой коронавируса увеличилось

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 19 марта, сообщает zakon.kz.

На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 237 человек (16 696 КВИ+ и 3 541 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 813 пациента, на амбулаторном уровне – 14 424 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 250 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент;

• на аппарате ИВЛ – 34 пациента.

За сутки от коронавируса скончались 10 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 891 случай с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 17 марта 2021 года зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, выздоровело 189 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших – 50 003, случаев с летальным исходом - 659, всего выздоровели – 45 803 человека.