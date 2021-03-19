Пинал и бил. Мужчина напал на сотрудника скорой помощи

Очередной случай нападения на медработника произошел в Алматинской области, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Almaty.tv, инцидент случился в селе Райымбек - муж пациентки с кулаками набросился на сотрудников скорой помощи, прибывших на вызов.

Как рассказал фельдшер Ислам Куандыков, женщине, 1984 года рождения, позвонившей на "103", потребовалась помощь. Она жаловалась на острые боли в животе. Прибывшие на место медработники решили госпитализировать женщину, ее сопровождал муж. В реанимобиле между ними произошел конфликт. А под горячую руку в итоге попал и фельдшер.

Он начал размахивать кулаками, набросился на меня, пинал и бил, не знаю, чем именно. В итоге у меня произошел перелом руки. Водитель скорой остановился и вытащил его из машины, но мужчина полез с ним в драку. Тогда мы вызвали полицию, которая приехала за считанные минуты. Однако супруг пациентки оказал сопротивление и сотрудникам полиции - им пришлось ему в глаза прыснуть баллончиком. Только после этого он успокоился, и мы поехали в больницу, - рассказал фельдшер Ислам Куандыков.

В администрации больницы заявили, что это не первое нападение на медработников. Обычно, вымещают свой гнев на врачах те, кто потерял близких или находился в состоянии алкогольного опьянения. За последние три месяца это уже четвертое нападение.

При медицинском освидетельствовании он находился в алкогольном состоянии средней степени. В то же время потерпевший обратился с заявлением в Карасайское районное управление полиции. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 107 часть 1 УК РК, - сообщила официальный представитель областного Департамента полиции Акбота Азирбек.

Несколько дней назад в Енбекшиказахском районе во время вызова на дом избили водителя Скорой помощи.