Популярное корейское блюдо облегчает течение коронавируса

Кимчхи снижает риск развития серьезных осложнений у заразившихся коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, передает zakon.kz.

О своих выводах корреспонденту ТАСС рассказал профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн. Он представил результаты исследования, проведенного учеными во главе с профессором берлинского университета "Шарите" Жаном Буске.

Почему ученые решили провести это исследование? Причина в том, что в странах Северо-Восточной Азии, в том числе в Корее, отмечена низкая смертность от коронавируса. Ученые выяснили, что жители этих государств съедают много специй и ферментированных овощей, поэтому решили заняться изучением их действия на организм человека.

Корейское кимчхи, как выяснилось, содержит массу полезных для пищеварения лактобактерий и антиоксидантов, в также веществ, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию COVID-19.

В первую очередь, это сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол, содержащиеся соответственно в капусте, чесноке, красном перце и имбире. Буске утверждает, что их комбинация облегчает течение коронавирусной инфекции и одновременно смягчает симптомы заболевания, такие как кашель, диарея и затрудненное дыхание.

В клинических исследованиях участвовали 15 человек, больных коронавирусом. Оказалось, что содержащиеся в кимчхи специи и приправы подавляют симптомы коронавируса. А продолжительность этого эффекта в разы увеличивается в сочетании с ферментированной пекинской капустой - главным ингредиентом этой острой закуски.

Исследователи уверяют, что регулярное употребление кимчхи поможет снизить уровень ACE2 - фермента в мембране клеток легких, который коронавирус использует в качестве "ворот" для попадания в организм. Исследования опубликованы в научном журнале "Клиническая и трансляционная аллергия".

Более того, ученые предположили, что высокая продолжительность жизни корейцев может отчасти являться результатом ежедневного употребления кимчхи.