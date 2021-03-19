Насиловал с особой жестокостью. В Алматы оглашен приговор по вопиющему делу

В Алматы оглашен приговор насильнику, передает zakon.kz.

О вопиющем случае жестокого изнасилования женщины сообщала осенью 2020 года лидер НеМолчи Дина Смаилова.

33-летнюю женщину пригласила в гости 48-летняя подруга, якобы отпраздновать помолвку. Потерпевшая согласилась. Выпив немного алкоголя, она потеряла сознание. А дальше все было как в страшном сне: ее били, насиловали разными предметами, заставляли что-то пить. Мужчина совершал все эти действия, а ее подруга записывала на видео. Экспертиза зафиксировала множество травм органов малого таза потерпевшей, гематомы по телу и в области паха, следы укусов. Женщина не могла ходить, сидеть.

Смаилова пишет, что потерпевшая до сих проходит лечение после произошедшего, ей требуется операция.

Сегодня суд вынес решение! 7 лет строгого режима! Судили насильника по статьям 120 ч.1, 121 ч.1 УК РК! - написала Дина Смаилова.

Она выразила возмущение этим приговором. Она считает, что преступление совершено с особой жестокостью, над жертвой глумились, ей причинен тяжкий вред здоровью.

Он должен был сесть на 12 лет и этого было бы мало! Очевидная жестокость, эксперт все подтвердил в суде, разрывы, даже укусы, женщина длительное время страдала недержанием кала и до сих пор не могут прооперировать, потому что недостаточно зажили разрывы! - пишет Смаилова.

Что касается так называемой подруги потерпевшей, то она, со слов Смаиловой, ушла от ответственности.

В Турксибском районном суде прокомментировали решение.

Судом установлено, что подсудимый B., вместе со своей знакомой А. и потерпевшей Н. на съемной квартире распивали спиртные напитки. Вскоре А., поссорившись с В., ушла, а подсудимый с потерпевшей Н. остались в квартире. После чего, В., воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей (находившейся в состоянии опьянения), изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера. В суде прокурор просил суд признать В. виновным и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы. При этом прокурором вопрос о предъявлении более тяжкого наказания не ставился. Приговором суда В. признан виновным в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - сообщили в суде.

Там пояснили, что в обвинительном акте квалифицирующий признак "особая жестокость" не был указан, поэтому суд, в соответствии с законом, рассмотрел данное дело в пределах предъявленного обвинения, так как суд не может выйти за пределы обвинительного акта, и это также недопустимо законом.

Потерпевшая с приговором суда согласилась и поблагодарила судью за справедливое решение. Приговор не вступил в законную силу.