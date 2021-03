Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру и ушел на пенсию 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россияин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

29-0 it is.



He is ???? officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2