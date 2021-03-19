Монету с портретом Елбасы выпустил Нацбанк 

19 марта 2021, 11:13
Фото: Нацбанк

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN" из серии "Выдающиеся события и люди" из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге, сообщает zakon.kz.

Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы, массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы, массой 16 грамма, качеством изготовления "proof", диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук, - сообщили в Нацбанке.


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