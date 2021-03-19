Налетчики в масках связали диспетчера и украли сейф из офиса в Туркестанской области 

В Туркестанской области 14 марта произошло разбойное нападение на офис одной из газовых организаций, сообщает zakon.kz.

Была создана специальная оперативная группа.

По прибытию по указанному адресу установлено, что примерно в 4.30 ч. трое неизвестных лиц в масках разбили окно и проникли в помещение офиса. Затем, угрожая расправой, избили и связали диспетчера и похитили металлический сейф. В нем находились более 2,5 миллиона тенге, это были деньги местного населения за оплату газа, - рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК "разбой".

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе подворный обход, опрошены очевидцы. Оперативники установили круг подозреваемых и транспортное средство, на котором передвигались возможные преступники.

В результате по подозрению в совершении разбойного нападения оперативной спецгруппой задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Сарыагашского района, двое из которых ранее судимы за кражу и хулиганство. На сегодня нами разыскивается еще один участник преступной группы. В качестве вещественных доказательств изъят похищенный сейф. Также установлено, что похищенное подозреваемые поделили между собой. На сегодня выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие продолжается, - отметил заместитель начальника Курманбек Сахов.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.