Facebook создаст Instagram для детей

Facebook планирует запустить приложение Instagram Kids, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Данное приложение позволит детям до 13 лет безопасно пользоваться платформой.

После освещения и публичной критики жестокого обращения и травли, с которыми сталкиваются подростки в приложении, в официальном блоге Instagram было опубликовано сообщение под названием "Продолжаем делать Instagram более безопасным для самых молодых членов нашего сообщества".

Мы будем вводить новый молодежный компонент в группу продуктов сообщества, чтобы сосредоточиться на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться платформой, - сказал вице-президент Instagram Вишал Шах.

В настоящий момент политика Instagram запрещает использование сервиса лицами младше 13.

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