Есть вероятность мутации – Цой о коронавирусе в Алматы

В Алматы возможно наличие новых штаммов коронавируса, передает zakon.kz.

17 марта 2021 года референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ по Алматы. По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для "Британского", "Южноафриканского", "Бразильского" штаммов. Окончательное подтверждение наличия мутации и ее принадлежности к одному из данных штаммов будет определена в течение месяца после завершения полногеномного секвенирования, - написал в facebook министр здравоохранения Алексей Цой.

Он отметил, что меры профилактики и лечения коронавируса с мутациями идентичны к действующим подходам. Сюда входит соблюдение масочного режима и социальное дистанцирование, отказ от посещения мест массового скопления людей, вакцинация.

При этом, по данным Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Россия) доказана эффективность используемой в настоящее время в Казахстане вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) против "Британского" штамма, - заключил Цой.

Главный врач страны в преддверии выходных и праздничных дней напомнил о необходимости соблюдения всех мер предосторожности для недопущения дальнейшего распространения КВИ.