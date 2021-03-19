В МИОР прокомментировали изменения в правилах аккредитации журналистов

В Министерстве информации и общественного развития РК дали разъяснение к новым правилам аккредитации журналистов, некоторые нормы которого вызвали резонанс в обществе, передает zakon.kz.

На протяжении долгого времени Министерством информации и общественного развития при непосредственном участии общественных деятелей была проведена значительная работа по разработке Правил аккредитации журналистов. Было предложено огромное количество идей на стадии разработки Правил и полагаем, что большинство из них нам удалось учесть в новых Правилах, - сказали в министерстве.

В частности, в ведомстве отметили, что в новых правилах процедура аккредитации разделена на постоянную (1 год) и временную (разовую).

Кроме того, предусмотрен единый срок аккредитации журналистов для всех государственных органов и организаций (ежегодно не позднее 1 декабря); сокращен пакет документов с 4 до 2 (заявление и документ, удостоверяющий личность)

Вместе с тем сокращен срок рассмотрения заявления и принятия решения по нему с 7 рабочих дней до 3 рабочих дней; аккредитующая организация ведет реестр аккредитованных журналистов на своем интернет-ресурсе.

Также предусмотрена обязанность аккредитующей организации по извещению журналиста:

- на плановые мероприятия – не позднее, чем за два рабочих дня;

- на внеплановые мероприятия – в течение двух часов с момента принятия решения об их проведении и т.д.

Необходимо отметить, что Правила прошли все необходимые процедуры и экспертизы, требуемые законодательством при разработке и согласовании с государственными органами. Более того, в целях всестороннего рассмотрения и обсуждения Правила дважды были размещены на портале «Открытые НПА», несмотря на отсутствие требования по повторному размещению, - сказали в МИОР, подчеркнув, что таким образом стремились к максимальному освещению и объективности в процессе разработки Правил.

Отдельно в министерстве остановились на положениях, вызвавших резонанс среди общественности.

Так, по вопросу деятельности модератора, с учетом мнения общественности, Правила были доработаны и в новой редакции гласят, что обеспечение соблюдения участниками мероприятия тематики (содержания) временного регламента, а также общественного порядка является обязанностью ведущего.

Введение понятия ведущего не преследует цели по ограничению прав журналистов. Правила направлены на обеспечение доступа к информации наибольшему количеству участников мероприятия, тем самым достижению значительного охвата населения по наиболее важным вопросам. Понятие "ведущий и сфера его ответственности" необходимы исключительно для поддержания деловой атмосферы и конструктивного диалога между сторонами, - пояснили в ведомстве.

По вопросу уточнения основания лишения аккредитации за распространение не соответствующих действительности сведений об аккредитующей организации пояснили, что основания для лишения аккредитации предусмотрены в законе "О средствах массовой информации", поэтому было решено по данному вопросу предусмотреть только отсылку на норму закона, без дополнительных оснований.

В целом, положения Правил соответствуют современным тенденциям и направлены на взаимовыгодное сотрудничество аккредитующих организаций и аккредитуемых журналистов, - резюмировали в МИОР.

Как сообщалось, приказом министра информации и общественного развития РК от 11 марта 2021 года внесены изменения в Правила аккредитации журналистов