Президент Грузии привилась вакциной AstraZeneca, после которой скончалась медсестра

Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы Грузии. Отмечается, что вакцинация была проведена публично. Саломе Зурабишвили получила вакцину AstraZeneca.

Если мы хотим избавиться от очень тяжелых экономических последствий глобальной пандемии, совершенно необходимо использовать то, что нам дано, для защиты общества, страны и выхода из этого кризиса. Желаю всем крепкого здоровья и уверена, что мы преодолеем и этот вызов, - сказала президент.

Сегодня, 19 марта, стало известно, что 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации прививкой AstraZeneca, скончалась. Ранее сообщалось, что после введения препарата у девушки, предположительно, случился анафилактический шок. Она впала в кому.

Клинический директор Первой университетской клиники в Тбилиси, где лежала медсестра, сообщил, что у нее произошла остановка сердца, состояние было критическим, пишет "Эхо Кавказа".

Это первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 в Грузии.

При этом глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что они продолжат вакцинацию от коронавируса британско-шведским препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой.

Сегодня было сделано важное заявление европейского регулятора по поводу вакцин. Несколько минут назад мы получили заключение по вакцине AstraZeneca. Она признана безопасной. От нее больше пользы, чем рисков, что не дает ни одной стране оснований для отказа от ее использования. Исходя из этого совет [группа экспертов Минздрава республики] принял решение, что процесс вакцинации AstraZeneca беспрепятственно продолжится, - цитирует Тикарадзе ТАСС.

Специальная комиссия продолжит изучать дело медсестры.