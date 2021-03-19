В Казахстане пресечена деятельность двух транснациональных ОПГ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает zakon.kz.



Президенту представили отчет о ходе реализации его поручений по усилению работы в сфере противодействия теневой экономики.

С начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге, - отметил Элиманов.

Также Президента проинформировали о работе Агентства по пресечению деятельности финансовых пирамид. По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день 21 материал по подозрительным операциям был направлен в правоохранительные органы.

Кроме того, главе государства доложили о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса в орбиту уголовных преследований.

По итогам 2020 года зафиксировано шестикратное снижение числа зарегистрированных экономических преступлений по сравнению с предыдущими годами. В два раза сокращено количество вызовов на допрос предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40 % сокращены сроки расследований, - уточнил председатель Агентства.

Токаев акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по недопущению вовлечения добросовестного бизнеса в уголовное преследование.