"Барахолка" загорелась в Алматы

В Алматы на "барахолке" произошел пожар, передает zakon.kz.
Информация появилась в соцсетях.
По предварительной информации, горит рынок "Байсат". Загорелись несколько контейнеров.
19 марта в 14:51 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо 7, рынок "Байсат". По прибытию через три минуты, в 14:54, обнаружено горение нескольких контейнеров. Для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения "109", препятствия проезду создают припаркованные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств, - сообщили в ДЧС Алматы.
Локализовали огонь в 15.39, ликвидировали в 15:53.
Жертв и пострадавших нет.
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