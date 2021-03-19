"Барахолка" загорелась в Алматы

19 марта 2021, 15:20
Фото: Kris.p.almaty

В Алматы на "барахолке" произошел пожар, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях.

По предварительной информации, горит рынок "Байсат". Загорелись несколько контейнеров.

19 марта в 14:51 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо 7, рынок "Байсат". По прибытию через три минуты, в 14:54, обнаружено горение нескольких контейнеров. Для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения "109", препятствия проезду создают припаркованные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств, - сообщили в ДЧС Алматы.

Локализовали огонь в 15.39, ликвидировали в 15:53.

Жертв и пострадавших нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?