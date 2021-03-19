Массовых мероприятий к Наурызу в Нур-Султане не будет

Согласно эпидобстановке Нур-Султан находится в "красной" зоне, угроза распространения коронавируса еще велика. В этой связи традиционных массовых гуляний на Наурыз не будет, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, при таких обстоятельствах устраивать массовые мероприятия, концерты и представления - значит подвергать опасности здоровье и жизни горожан.

Для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе в городе будут организованы общественные пространства: красочные фотозоны и декорации, которыми город украшали в предыдущие годы. Так, можно будет увидеть юрты и зеленые ковры, олицетворяющие цветущие луга. К слову, на обустройство этих зон из бюджета средств не выделялось.

Стоит отметить, что в дни празднования Наурыза сотрудники полиции и акимата будут вести круглосуточное дежурство. Они будут следить за общей обстановкой в городе во избежание массового скопления людей.

Напомним, в этом году празднование Наурыз мейрамы в столице будет сопровождаться множеством благотворительных акций под эгидой марафона "Добрых дел". Неравнодушных жителей города призывают по возможности оказывать помощь нуждающимся: купить продукты, убрать снег во дворах, сходить за лекарствами. При этом необходимо соблюдать строгие санитарные нормы.

Кроме того, для интересного времяпровождения в выходные учреждения культуры города подготовили немало онлайн-мероприятий, которые будут проводиться в прямом эфире по телевидению и в соцсетях. В том числе – концерты, выставки, театрализованные представления, историко-познавательные лекции и конференции.