О состоянии ребенка, сбитого курьером-мопедистом, рассказали врачи

16 марта в Алматы на пр. Толе би курьер сбил коляску с младенцем. Стало известно состояние пострадавшего, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы УОЗ города, 3-х месячный малыш поступил в больницу с ушибом мягких тканей головы.

После осмотра детским нейрохирургом отправлен домой под амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка в норме, - сообщили в ведомстве.

Наезд произошел 16 марта. Водитель мопеда, курьер, на полном ходу сбил коляску с малышом. После чего скрылся. В полиции сообщили, что его задержали. Водитель пояснил, что покинул место ДТП, потому что испугался наказания.