Актер о знакомстве с дочерью Пугачевой: "Разделись и легли. Я робел"

Актер Анатолий Кот рассказал, что его первое знакомство с дочерью Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, певицей и актрисой Кристиной Орбакайте состоялось сразу в постели, передает zakon.kz.

Случилось это в довольно людном месте - на съемочной площадке сериала "Родственный обмен" в начале 2000-х. Ранее Анатолий и Кристина не были знакомы, но оба оказались на проекте, где первой нужно было отснять постельную сцену.

Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: "Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя". Так, первая сцена. Ну раздевайтесь... Ложитесь. Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной. - признался Анатолий Кот в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Актер признался, что все страхи прошли, когда прозвучала команда "Мотор!".

Никакого романа с Орбакайте у меня не было и нет. Когда узнал ее получше, просто понял, что передо мной прекрасный человек и самый настоящий трудоголик. Я благодарен звездам, что у нас так все сложилось, - заявил актер.

В своей жизни Анатолий Кот до брака с актрисой Яниной Колесниченко был женат дважды.