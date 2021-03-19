Соцвыплатой в 50 тысяч мошенники заманивают казахстанцев

Вновь мошенники, обещая социальные выплаты, обманывают казахстанцев, сообщает zakon.kz.

На этот раз необходимо "оплатить ЕСП" для получения пособия в размере 50 000 тенге.

Получить выплату предлагают при помощи чат-бота в мессенджере Telegram. Для этого необходимо отправить якобы единый совокупный платеж в размере 2917 тенге на указанный номер банковской карты. После этого гражданам обещают "100% гарантию" получения выплат, - говорится в сообщении Stopfake.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что это является фейком.

Выплата в размере 50 тысяч тенге производилась из фонда Birgemiz в прошлом году. Привязки к оплате ЕСП по этой выплате не было. Кроме того, оплачивать ЕСП нужно было самозанятым гражданам, которые претендовали на выплату в размере 42 500 тенге в период ЧП, — сообщил пресс-секретарь Александр Кононец.