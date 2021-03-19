Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что заявление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неприемлемо для главы государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Путин очень умный и дал роскошный ответ, - сказал Эрдоган на встрече с журналистами.

Напомним, в интервью ABC News президент США заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Президент России прокомментировал данное заявление.

Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайная поговорка. Смысл очень глубокий в этом. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия, и даем оценку вообще, - сказал Путин.