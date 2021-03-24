Как сохранить семью: советы 18+

Как предотвратить измену, можно ли найти компромисс в отношениях. Где не все гладко с интимной составляющей, рассказал в интервью zakon.kz психолог-сексолог, арт- терапевт Владимир Алексанин.

- Действительно ли стресс на работе, в общении с посторонними людьми, от новостей из интернета влияет на качество отношений в семье?

- Сталкиваюсь с этим очень часто, это, наверное, самый распространенный случай. Почему это происходит? Здесь очень большое количество нюансов. Наиболее часто причина – повышенный уровень стресса, даже дистресса, когда один стресс накладывается на другой. Это было особенно заметно в 2020 году в связи с пандемией. У людей возникала тревожность, даже депрессивное состояние. То есть, возникали базовые потребности к выживанию (кушать и спать), но не интимного плана. А ведь это очень важная составляющая. Хотя, статистика, наоборот, говорит о том, что в 2020 году был огромный всплеск рождаемости. Я лично стал свидетелем того, что 4 пар, которые из моего окружения не могли завести ребенка годами, стали родителями. Но это другой вопрос, как им это удалось.

- В народе ходят анекдоты про то, что у нее "постоянно болит голова по вечерам", или он "любит ее мозги, а не то, что нужно". Почему так бывает, что супруги любят друг друга, но при этом случаются такие нестыковки, когда кто-то из супругов не разделяет ласки другого в тот или иной момент?

-Причина проста – у партнеров разная половая конституция. В науке существует такое понятие, как половая конституция или сексуальный темперамент. Он бывает низким, средним и высоким. Людям с низким темпераментом хочется с рождения половых контактов очень редко. Это не говорит о том, что это не нормально. Это не патология, просто такое количество желания в нем заложено, ему или ей достаточно одного раза в 3 дня, одного раза в неделю, для данного человека это норма. Если у человека средняя половая конституция, он нуждается в интимной близости пару раз в день, 3 раза в день, возможно, каждый второй день. Это самая распространенная половая конституция. Очень редко встречаются люди с высокой половой конституцией, иногда ее путают с сексуальной зависимостью. Физиология человека с высокой половой конституцией говорит о том, что он очень часто хочет получать сексуальное удовольствие. Считается, что в среднем это 8-9 половых актов в день. Здесь не говорится о смене партнерш или партнеров, речь идет об удовлетворении, это может быть компенсировано самостоятельно. Иногда такие люди могут сублимировать, занимаясь рискованными видами спорта, агрессивным бизнесом, агрессивным видом спорта. Несовпадения половых конституций могут по-разному влиять. Если речь идет о средней и высокой, еще можно прийти к некоему согласию, частота может где-то совпадать. Если речь идет о низкой и средней, здесь очень трудно договориться. Это нередко может стать причиной для измены. Если он или она не получает того количества секса, которое хочет в браке, то начнет искать его за пределами семьи. Мы всегда учим и жену, и мужа тому, что можно подключить видео и фото материал, другие способы, чтобы удовлетворить себя и не разрушать семью.

Еще многое зависит от качества самого полового акта, предварительных ласк. Если человек понимает, что все достаточно скучно, монотонно, ничего нового не появится, то и не хочется ему повторять, он отказывается от полового акта всеми способами. В ход идут все отмазки, которые высмеиваются в анекдотах (голова болит, я устал и так далее).

Также сильно влияет количество физической нагрузки у человека. У меня была клиентка, чей муж весь день по работе устанавливает двери. Естественно, он приходит домой по вечерам очень уставший, и тут же на пороге он не хочет никакого интима. Я пытался научить ее, через сколько минут можно начинать в хорошем смысле слова "домогаться" до своего мужчины.

И мы для понимания причин не должны забывать о физиологической патологии. Когда либидо снижается, нужно проверять гормоны, витамины, это видно на специальных анализах крови.

- Что вы могли бы посоветовать таким парам?

- Я как психолог-сексолог придерживаюсь мнения, что парам, собирающимся создать семью, откладывать сексуальные эксперименты до первой брачной ночи не надо. Лучше узнать заранее, что будет происходить дальше. Кроме того, я рекомендую парам, вне зависимости от сроков отношений, говорить о своих желаниях друг другу, можно написать об этом друг другу. Важно обсуждать каждую мелочь, увидеть, где границы. На заре сексологии было рассказано о большом количестве "отклонений от нормы", но сейчас то, что раньше считалось ненормальным, не является таковым. Сейчас существует такой принцип как "норма в паре". То есть то, что обоим партнерам доставляет удовольствие, если все это добровольно, для этой конкретной пары является нормой.

- Могут ли отношения быть гармоничными без секса или с таким дисбалансом, как описал в вопросах выше?

- Если обоих партнеров устраивает, что у них секс раз в неделю, их тело и гормональная система от этого не страдают, это абсолютно нормально. Им не хочется, или хочется раз в месяц двоим – значит, идет 100%-ное сочетание, гармония, совпадение половой конституции, чаще всего встречается средняя половая конституция, но она меняется в связи с возрастом, стрессом, есть много факторов, в том числе физиологических.

- Как недосып, тяжелая работа, разные графики работы, отсутствие большого опыта в интимных отношениях, влияет на качество отношений в паре в целом? Можно ли найти компромисс?

- Недосып, тяжелая работа, разные графики работы действительно могут снизить либидо в связи с тем, что любая физическая нагрузка – это некая сублимация. То есть, нет секса, но есть физическая нагрузка. Выход – повышать свой тонус, принимать витамины, и потом организм привыкает к некоей нагрузке. Если мы говорим о молодых, то организм быстро подстраивается к тяжелым условиям и даже в суровых графиках может найти время для этого приятного занятия. Опыт же приобретается "на полигоне", в реальных половых отношениях с обоюдного согласия, методом проб и ошибок. а не на разных видеоматериалах.

- Верно ли, что с появлением детей в семье страсть угасает?

- Не всегда. Знаю много примеров, когда в 80% случаев страсть не угасает. Она может угаснуть из-за усталости, в следствие которой либидо ушло. Но на сексуальном желании это не отражается. Когда можно проявить страсть? Например, ребенок пошел гулять, и появляется время, которое можно посвятить друг другу. Если ребенка оставили в комнате, супруги могут закрыть дверь в другой комнате или ванной.

Общий совет – узнавать своего партнера никогда не поздно. Это приносит удовольствие обоим и гармонию в семейных отношениях.

Альберт Ахметов