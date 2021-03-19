Использовали автолестницу - пожарные Алматы спасли 3 человек

Информация о пожаре в семиэтажном доме поступила на пульт ДЧС Алматы в 17:04. В квартире горела мебель и домашние вещи, сообщает zakon.kz.

На место пожара выехали 22 сотрудника и 5 единиц техники ДЧС город.

Горела квартира на пятом этаже. Чтобы эвакуировать из нее трех человек, пожарные использовали автолестницу. Жильцов из соседних квартир эвакуировали по лестничному маршу.

Пожар ликвидирован 17:32. Площадь пожара составило 30 кв.м. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС города Алматы