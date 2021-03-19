Штормовое предупреждение объявлено на большей части территории страны

Циклон, сформировавшийся над Черным морем, будет определять погоду Казахстана в ближайшие дни. В большинстве областей пройдут осадки (дождь, снег) и будет наблюдаться повышение температуры воздуха. Очередной антициклон смещается на территорию страны с запада, сообщает zakon.kz. со ссылкой на РГП "Казгидромет".

20 марта в Атырау и в Атырауской области местами ожидается туман. Ветер западный, северо-западный.

В Актобе и Актюбинской области местами низовая метель, туман, гололед.

20-21 марта в Алматинской области ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-восточный.

В Костанайской области на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. В городе Костанай - гололед.

20-21 марта в Акмолинской области и Кокшетау туман, гололед. Ветер юго-западный.

В Западно-Казахстанской области и в Уральске местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

20-21 марта в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. 21 марта местами ожидаются туман, гололед.

В Усть-Каменогорске и Семее 20 марта ожидается ветер юго-восточный.

В Караганде и в Карагандинской области местами туман, гололед.

В Кызылординской области местами туман. Ветер юго-западный.