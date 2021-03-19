Аким Акмолинской области наградил победителей конкурса "Батамен ел көгереді"

Аким Акмолинской области поздравил победителей творческих конкурсов, посвященных "Наурыз мейрамы", сообщает zakon.kz.

Бата – национальное благословение, которое выражается в наилучших пожеланиях и добрых напутствиях. Чаще всего этот обряд проводится за праздничным дастарханом, перед важным мероприятием или дальним отъездом. Как правило, благословение дают пожилые люди с многолетним жизненным опытом.

В преддверии весеннего праздника Наурыз аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев наградил победителей областного конкурса "Батамен ел көгереді", передает управление внутренней политики.

В поздравительной речи руководитель региона отметил важность проведения мероприятий для воспитания национального самосознания в молодежной среде, популяризации традиций и обычаев казахского народа.

Ни один праздник казахского народа не проходит без пожеланий и благословений. Не зря наши предки говорили: "Баталы ер арымас". Особое значение придавалось добрым намерениям, мечтам, желаниям человека. Выражаю особую благодарность всем участникам конкурса. Ермек Маржикпаев

При оценке участников особое внимание было уделено чистоте произношения, богатству языка, мастерству благословения, актерскому и национальному образу. По решению жюри обладателем звания "Ұлыс батагөйі", победителем стал житель Аккольского района – Серік Құмаш. Дипломом второй степени награжден житель Сандыктауского района Мендібай Көпебаев. Третье место удостоился житель Целиноградского района Мекебай Кәкеұлы.

Также в этот день аким наградил победительниц областного конкурса на лучшую колыбельную "Әлди, әлди ақ бөпем". Лучшей в номинации "Үздік келін" стала жительница Жаксынского района Мадиана Жилькенова, звание "Өнегелі келін" удостоена Жанасыл Онгарбайкызы, дипломом "Өнерлі келін" награждена Рабига Муканова.

Праздник Наурыз это символ новой жизни. Мама поет колыбельную малышу с пожеланиями чтобы ребенок рос счастливым. На суд зрителей мы исполнили колыбельные песни, которые нам пели в детстве и сейчас мы поем нашим детям. Для жюри было очень нелегко выбрать победителя. Мадиана Жилькенова

Череда поздравлений продолжилась посещением дома для матерей "Ана үйі", медико-социального учреждения и ветеранов войны и тыла.