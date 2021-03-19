Байден оценил возможность разговора с Путиным

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что "на каком-то этапе" он снова проведет переговоры с Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, президент США выразил уверенность, что контакт между ними может состояться в обозримой перспективе.

17 марта американский лидер, после публикации доклада офиса национальной разведки, в котором Москву обвинили во вмешательстве в выборы США в 2020 году, заявил, что Россия должна "заплатить" за "вмешательство". Байден указал, что провел "долгий разговор" с Путиным, что "довольно хорошо" его знает. При этом он подчеркнул, что якобы предупреждал российского лидера о возможном ответе.

На следующий день, российский лидер день пожелал Байдену здоровья и напомнил детскую дразнилку "кто как обзывается, тот так и называется".

Затем Путин предложил американцу провести открытый разговор фактически в режиме онлайн, отметив, что такой формат будет интересен не только народам США и РФ, но и многим в мире.