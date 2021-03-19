В Актюбинской области стартует проект по очистке дна озера Шалкар

Вопросы, связанные с решением актуальной экологической проблемы, рассмотрели в акимате области под председательством главы региона Ондасына Уразалина, сообщает zakon.kz.

В совещании приняли участие первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, аким Шалкарского района Жанболат Жидеханов, руководитель управления природных ресурсов и природопользования Жаксыгали Иманкулов, руководитель департамента экологии Нуржан Аккул, представители "Актобеводпроект", ТОО "TOLAGAI-2050".

Жители Шалкарского района неоднократно поднимали вопрос, касающийся очистки озера Шалкар, просили привести его в прежнее состояние. Мы привлекли к данной работе специалистов и экспертов. В прошлом году была завершена работа по разработке ПСД, Правительство поддержало проект, в текущем году мы приступаем к его реализации. Крупнейший проект рассчитан на три года, но нам необходимо завершить его в максимально сжатые сроки, в течение двух лет. Оно имеет важное рекреационное и хозяйственное значение для региона. Я уверен, что мы получим большой экологический эффект от данного проекта, - подчеркнул аким области.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров презентовал проект по очистке дна озера Шалкар.

Докладчик отметил, что проблема обмеления и заиливания дна озера возникла в конце 90-х годов прошлого века.

Озеро подвержено деградации из-за отсутствия стока, зарастания надводной и подводной растительностью, ухудшается качество воды. Разработано технико-экономическое обоснование проекта "Очистка дна озера Шалкар", получено положительное заключение экспертизы. Общая стоимость проекта составляет 3 млрд. тенге. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета выделено 432,95 млн. тенге. Также в отраслевое министерство направлена заявка для выделения дополнительных средств. Нагымжан Алдияров

В завершение совещания Ондасын Уразалин поручил руководителям госорганов и подрядной организации ТОО "TOLAGAI-2050" принять все меры для качественной реализации важнейшего для региона проекта, не причиняя ущерба земледельцам и окружающей среде.