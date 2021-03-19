Полиция Шымкента ищет виновных, сливших химикаты в городскую канализацию

Заведено уголовное дело за слив ядовитых отходов в канализацию Шымкента, сообщает zakon.kz.

Больше 20 человек обратилось к врачам с признаками отравления, передает КТК.

Полиции пока не удалось выяснить, кто выливал отходы в центральную городскую канализацию. Предполагается, что это один из заводов индустриальной зоны. Их там около 20.

От зловонного запаха, который до сих пор распространяется по округе нескольким горожанам стало плохо. В том числе школьникам и сотрудникам ближайшего ЦОНа. Чтобы не допустить экологической катастрофы, коммунальщики прочистили уже шесть километров труб. Но признаются, от едкой жижи избавиться довольно сложно.

Сегодня департамент санэпидемиологического надзора дал предписание, что можно нейтрализовать вредные вещества производной нефти, бензола посредством промывки кальцинированной содой. И эти работы мы будем производить. аким Енбекшинского района города Шымкента Галымжан Ильясов

Статья "Загрязнение атмосферы" грозит огромным штрафом или до семи лет лишения свободы.