COVID-19: Сахарный диабет становится одним из самых тяжелых сопутствующих заболеваний

Помимо пандемии коронавируса, на сегодняшний день существует пандемия заболеваемости сахарным диабетом, заявили участники Международного симпозиума "Эндокринная патология и COVID-19: интерконтинентальный диалог", который прошел по инициативе казахстанских эндокринологов 19 марта в формате онлайн с участием мировых ученых, сообщает zakon.kz.

Основными организаторами мероприятия выступили Казахстанское общество по изучению диабета (КОИД) и Международное эндокринологическое сообщество (ISE), Швейцария.

Впервые за время суверенитета Казахстана отечественным эндокринологам удалось объединить лучших коллег-врачей и ученых мира, чтобы создать онлайн площадку с глобальным территориальным и стратегических охватом для решения острых проблем, связанных с эндокринной патологией в период пандемии коронавирусной инфекции.

- Ключевая цель Интерконтинентального диалога - понять, как страны, с бурно развивающейся экономикой справляются с высокоинтеллектуальным вирусом COVID-19, обменяться опытом и выработать практические рекомендации по решению ситуации, когда к перенесенной коронавирусной инфекции присоединяется эндокринная патология, - говорит президент Казахстанского общества по изучению диабета, главный внештатный эндокринолог Алматы Жанай Аканов. - К диалогу приглашены известные врачи из Бразилии, России, Украины, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.

В настоящее время в мире от сахарного диабета страдает около 400 млн. человек, в Казахстане - более 380 тысяч. Неумолимо растут затраты на диабет, которые влияют на Национальную экономику страны и приводят к обнищанию целых семей. Бремя сахарного диабета в Казахстане, рассчитанное как сумма прямых и непрямых затрат, составляет ежегодно не менее 436,4 млрд тенге или около 1 млрд долларов США.

По мнению участников симпозиума, возникла сложная ситуация и выходом из нее должна стать национальная программа для пациентов с сахарным диабетом, которая помогла бы объединить лучшие и эффективные методы борьбы с этой болезнью в единое целое для решения сложной ситуации, в которой находится пациент с эндокринным заболеванием после перенесенной коронавирусной инфекции. Пациент фактически испытывает “двойной гнет” – сбой со стороны эндокринной системы и дыхательная декомпенсация. И это только то, что находится на поверхности, на поверку проблема может быть значительно глубже.

Жанай Аканов, президент Казахстанского общества по изучению диабета: COVID-19 указал на наиболее уязвимые места в системе оказания медицинской помощи

- Вирус COVID-19 в настоящий момент представлен в нескольких штаммах и трудно сказать, который из них наиболее опасный, потому что это зависит от значительного количества факторов: от популяции, от организации превентивных мер, от степени готовности стационаров по оказанию медицинской помощи и другие.

Что касается ситуации в Казахстане, то у нас COVID-19 указал на наиболее уязвимые места в системе оказания медицинской помощи. Одно из возможных, на мой взгляд, это проблемы в организации превентивных мер. За те месяцы, что мы жили в режиме карантина, нужно было готовиться к самому пессимистичному сценарию и решать огромное количество задач в экстренном режиме.

Ключевой момент для общества в целом - необходимость обеспечения доступа к объективной и проверенной информации. Официальная медицина знает о тяжести КВИ и важно донести эту объективную реальность. Наши сограждане должны быть осведомлены, что имеется легкая степень заболевания и бессимптомное течение.

Очень важным является ответственное отношение каждого из нас, ведь нужно ограничить близкое общение и воздержаться от тотального следования традициям, характерных для нас и сформированных веками.

Огромная нагрузка лежит на системе здравоохранения, которая должна обеспечить достаточное количество докторов скорой медицинской помощи, койко/мест в стационарах и ОРиИТ и удержать доверительное отношение к врачам. Не нужно забывать, что медицинские работники приняли первый удар и “не стояли за ценой”, что доктор – это человек, у которого есть семья, дети, родители и риск заражения для него достаточно высок.

Другая сторона – это обязательная лояльность и социальная ответственность аптечных сетей, чтобы идея заработать на истерии была бы самой последней, а на первое место выходили бы сострадание к пациентам и желание совместными усилиями победить пандемию.

Мы искренне надеемся, что Интерконтинентальный диалог со странами БРИКС поможет нам принять правильный курс в лечении эндокринных патологий в условиях пандемии COVID-19.

Я благодарен нашим коллегам из стран БРИКС, которые оказали нам честь провести это значимое для национального здравоохранения Казахстана событие.

Айнагуль Беисова, директор медицинской клиники, член AASD, ISE: Коронавирусная инфекция пришла к нам надолго и всерьез

- После введения карантина стало очевидно, что коронавирусная инфекция пришла надолго и всерьез. А санитарные меры в данном случае жизненно важны, так как вирус вел себя весьма агрессивно и показал, что является смертельно опасным. Нужно было действовать и весьма оперативно. Мы полностью изменили интерьер здания клиники: создали специальные блоки, изолятор и фильтры, зеленую, желтую и красную зоны, затратив на это около 400 квадратных метров из 1,2 тысяч имеющихся. Данная мера позволила обеспечить безопасное лечение пациентов в стенах клиники и устранить риски заражения медицинского персонала, круглосуточно находящегося рядом с пациентами. Сейчас персонал продолжает работать вахтовым методом, а принятые по переустройству клиники меры более характерны для провизорного госпиталя, которым по статусу мы не являемся.

При поступлении на стационарное лечение пациентам бесплатно проводим экспресс-тест на COVID-19, хотя на входе пациент уже имеет отрицательный анализ ПЦР. Такой двойной контроль является эффективной мерой в борьбе с распространением инфекции. Более того, мы получаем интересные и весьма информативные данные, которые позволяют нам на практике сделать выводы, что имеются пациенты, которые даже не догадывались о перенесенном заболевании. Это так называемое бессимптомное течение и наблюдать легкую степень COVID -19. Доктора нашей клиники занимаются удаленным дистанционным консультированием многих крупных больниц города: 4-й, 7-й, 12-й, БСМП, многих провизорных госпиталей и это не считая прямых и личных обращений пациентов. Впервые выявленный диабет на фоне перенесенной вирусной инфекции - тоже частый гость в нашей клинике. Теперь мы знаем, что COVID-19 является инфекцией "васкулитного" характера, вызывающей иммунопатологическое воспаление системного характера сосудистого русла практически всех органов.

Поэтому мы начали говорить о том, что есть так называемый "ковидный диабет", который поражает поджелудочную железу, происходит мелкий тромбоз ее сосудов, из-за которого гибнут клетки, производящие инсулин, после чего развивается относительная инсулиновая недостаточность. Вполне возможно, что организм компенсаторно попытается восстановить поврежденные участки, но возможен и менее оптимистичный сценарий.

Для того, чтобы сделать объективные выводы, нужно время и тщательное наблюдение.

Профессор Санджай Калра, экс-президент Эндокринного общества Индии: Сахарный диабет становится одним из самых тяжелых сопутствующих заболеваний

Самая эффективная мера борьбы с COVID-19 – это недопущение заболевания. Социальное дистанцирование, маски, санитайзеры и самоизоляция. Следует помнить, что значительная часть пациентов переносят эту инфекцию в бессимптомной или легкой степени.

Появились координационные центры и мобильные бригады скорой помощи, которые хотя бы могут осмотреть средне-тяжелого больного и определить, нужна ему госпитализация или нет. Страны Юго-Восточной Азии с двухтысячных годов встречают то птичий грипп, то атипичную пневмонию.

При сахарном диабете одним из важнейших условий является ежегодное 3-4-х кратное определение гликированного гемоглобина – основного индикатора компенсации углеводного обмена. Также следует отметить огромный фронт работы для организаций ПМСП в вопросах сбора и предоставления статистической информации по вопросам СД+КВИ (включая впервые выявленных), что является обязательным для определения потребности в пероральных сахароснижающих средствах, инсулинах, тест-полос к глюкометрам и так далее.

Важно учитывать, что диабет является заболеванием с микро и макрососудистыми осложнениями. Он повреждает эндотелий кровеносных сосудов, а если добавить к этому вирус, который бьет по тем же самым сосудам, создавая тромбозы, то, естественно, сахарный диабет становится одним из самых тяжелых сопутствующих заболеваний. Конечно, существует экспериментальные исследования, говорящее о том, что коронавирус напрямую уничтожает бета-клетки, но это еще нужно доказать, чем, в принципе и занимаются наши зарубежные партнеры из Японии и стран Юго-Восточной Азии.

Профессор Присцилла Губерт, Федеральный университет Пернамбуку (Бразилия): Вероятность распространения инфекции остается высокой

COVID-19 в Бразилии имеет, с одной стороны, отличительные черты, сейчас рассматривается так называемый “бразильский” штамм данной инфекции. С другой стороны, данная патология имеет общие признаки, характерные для всех стран земного шара. Последние статистические данные по Бразилии таковы: 11 051 665 заболевших, 8 497 928 выздоровевших пациентов, 266 398 смертельных исходов.

В настоящее время в Бразилии активно идет процесс вакцинации, количество провакцинированных пациентов 8497 929, что составило 4,01% от общей популяции страны.

Стандартные и жизненно важные меры профилактики, принятые в нашей стране, дали сбой после строгого карантина, когда у жителей Бразилии возникло ложное чувство безопасности и ощущение того, что заболевание отступило. Нарушение мер самоизоляции привело к появлению большего количества случаев пациентов, у которых был впервые диагностирован COVID -19.

Следует отметить, что на сегодняшний момент Бразилия находится в красной зоне и вероятность распространения инфекции остается высокой, но, не смотря на сложность проблемы, мы настроены решительно и опираемся на полученные научные знания и сформированный практический опыт.

Необходимо отметить, что имеются вопросы, связанные с биобезопасностью, нехваткой СИЗ и кислородного обеспечения, так как Бразилия имеет протяженные территориальные рамки и периодически возникает сбой с регулярными поставками.

Как участники стран БРИКС мы можем объединить усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией путем обмена объективной информацией о всех особенностях, угрозах течения инфекции. Нам необходим консорциум по секвенировании штаммов, полная карта динамики мутаций вируса, что, безусловно, позволит принять взвешенные и конструктивные меры по борьбе с COVID-19.

Профессор Сандип Рудер, почетный консультант Йоханнесбургского Академического Госпиталя им. Шарлотты Максеке, ЮАР: Показатели смертности от осложненных форм диабета превысили данные по СПИДу, туберкулезу и малярии

Я искренне рад, что имею честь присутствовать на таком значимом событии, ведь посредством таких дискуссий и обмена опытом можно получить ценные знания в борьбе с уникальными заболеваниями. Среди населения ЮАР значительный процент населения страдает диабетом, примерная цифра 9,5% от популяции страны.

Данная патология распространена преимущественно среди сельского населения, что, вероятно, связано с пищевыми привычками и образом жизни.

Под большим вопросом стоит процент невыявленного диабета, что вызывает озабоченность государственного аппарата и медицинского сообщества. Прогнозируется прирост диабета на 140% к 2040 году, заболевание безудержно растет, как и неумолимо растет риск его грозных осложнений.

Показатели смертности от осложненных форм диабета превысили данные по СПИДу, туберкулезу и малярии. Наибольшее распространение диабет получил среди женщин, как результат патология оказывает влияние на репродуктивную функцию, что, в конечном счете, затрагивает демографические показатели нации.

Значимые цифры среди эндокринных патологий занимают дисфункции щитовидной железы. 66% среди заболеваний щитовидной железы составляет тиреотоксикоз. Семимильными шагами идут проблемы, связанные с избыточной массой тела, ожирение в ЮАР составило 8,7%.

COVID-19-внес свои коррективы на систему оказания медицинской помощи и уклад жизни в целом. Удаленная занятость, малоподвижный образ жизни и нахождение в длительном стрессе приводят к увеличению случаев впервые выявленного диабета.

На первый план все чаще стали выходить такие понятия, как мы планируем свою жизнь, забота о ближнем, ответственность за семью, понятия, связанные больше с философскими и даже религиозными аспектами нашей жизни.

Торгын Нурсеитова