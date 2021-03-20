Отстрел запрещен - лисы в СКО массово уничтожают домашних животных

В СКО жители жалуются на нашествие лис. Звери уничтожают кур, кроликов. Люди несут огромные убытки, но не могут ничего поделать - отстрел ли запрещен, сообщает zakon.kz.

Специалисты говорят, что выйти к людям зверей заставил голод, передает Astana TV.

В этом году глубина снежного покрова достигла максимума. Добывать пищу в таких условиях стало сложно.

В инспекции лесного хозяйства рассказали, что о проблеме знают, но решить ее не в силах. Законодательно отстрел лис уже запрещен, а на подкормку лесных животных деньги не предусмотрены.

В сроки зимней охоты где-то до 15 февраля нами был своевременно направлены письма охотпользователям, чтобы они принимали меры и во время охоты обращали внимание, чтобы охота проводилась, а радиусе населенных пунктов, чтобы как-то снизить численность лисицы. Подкормка для плотоядных хищников в том числе и на лисицу не проводится. руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО Олег Беспалов

В период зимней охоты чиновники выдали свыше двух тысяч лицензий на отстрел лис. Но охотничий сезон уже закончился. Дальнейшее истребление нанесет непоправимый урон природе. К тому же, специалисты не исключают, что скоро сельчан начнут одолевать и другие дикие звери: хорек, колонок, норка, корсак и енотовидная собака. Единственный способ защитить домашних скот: ограничить доступ диких зверей.