Штрафы в €1 тысяч за выезд на отдых за рубежом ввели в Словакии

Власти Словакии временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Словацкое телевидение, нарушителям запрета грозит штраф в €1 тысяч, .

Эпидемиологическая ситуация в республике не улучшается. На ее территории распространяются новые штаммы коронавируса, которые были занесены жителями страны, возвратившимися из проведенных за границей отпусков. С начала текущего года на отдых выехали около 30 тыс. словаков.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 346 149. Умерли 8 894 ее жителя. В стране с 1 октября 2020 года действует режим чрезвычайной ситуации, а с 1 января власти резко ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. С 17 февраля для всех прибывающих на национальную территорию предусмотрена обязательная двухнедельная самоизоляция, которую можно досрочно прервать на восьмой день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

В Словакии с 20:00 до 01:00 по местному времени действует комендантский час, а с 05:00 до 20:00 - запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. В республике закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, обязательным является ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты от коронавируса.