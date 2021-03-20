Пастух с трехлетним сыном пропал в степи ЗКО

Пастух с трехлетним ребенком пропал в степи Западного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Телеканал Астана.

Мужчина с малышом заехал в яму на тракторе и не смог оттуда выбраться.

Сначала их искали местные фермеры. После подключились и спасатели. На поиски ушли несколько часов. И это при том, что во всю бушевал снег и сильный ветер. К счастью, история закончилась благополучно.

Сначала своим трудом старались - не получилось, потом спасателей вызвали, они приехали, помогли, нашли их в полвторого ночи. За ребёнка переживали, понимаете, не за трактор и не за большого мужика. Он заплакал, и он его с собой забрал, не смог оставить ребёнка. глава крестьянского хозяйства Бауыржан Рахметов

По словам начальника управления ДЧС ЗКО, их благополучно нашли. Мужчина с ребенком застряли из–за поломки трактора.

В эти дни у нас спасательными подразделениями и 3- х единиц техники были спасены 20 человек, среди них 8 детей. Бахытжан Ихсанов